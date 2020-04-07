Учёные поставили под сомнение эффективность медицинских масок в борьбе с новым коронавирусом

Своими выводами группа исследователей из Южной Кореи поделилась в научном журнале Annals of Internal Medicine. Учёные провели эксперимент с участием четырёх заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Этих людей авторы исследования попросили кашлять сначала без маски, затем в хирургической маске, потом в марлевой маске.

После экспериментов учёные протирали внешнюю и внутреннюю поверхности масок, собирая образцы.

В итоге SARS-CoV-2 обнаружили как с внутренней стороны масок, так и с внешней. Причём с наружной стороны загрязнение было бОльшим.

Стоит оговориться, что выборка в исследовании всё-таки была небольшой. Кроме того, учёные не проверили одноразовые респираторы N95 и другие типы масок.