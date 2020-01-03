Наука и технологии
Сегодня 18:15
Учёные построили аналог Большого адронного коллайдера тоньше человеческого волоса
Он не такой мощный, но зато компактный
Самый известный ускоритель частиц в мире — это Большой адронный коллайдер. Он представляет собой огромную структуру, длина основного кольца которой достигает 26,6 километров. Теперь же учёные разработали ускоритель частиц, который размером не превышает 30 микрон, что даже меньше толщины человеческого волоса.
Об этом пишет Vice, ссылаясь на научный журнал Science. Миниатюрный инструмент, по сути, является диэлектрическим лазерным ускорителем (dielectric laser accelerator, DLA) и может работать в энергетическом диапазоне мегаэлектронвольт (МэВ).
Предыдущие эксперименты показали, что лазеры могут ускорять частицы. Новый прототип способен разогнать частицы до 94% от скорости света. На самое важное, что это первый диэлектрический лазерный ускоритель на чипе.
Данное устройство может найти применение в медицине и научных исследованиях.