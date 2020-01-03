Учёные построили аналог Большого адронного коллайдера тоньше человеческого волоса

Об этом пишет Vice, ссылаясь на научный журнал Science. Миниатюрный инструмент, по сути, является диэлектрическим лазерным ускорителем (dielectric laser accelerator, DLA) и может работать в энергетическом диапазоне мегаэлектронвольт (МэВ).

Предыдущие эксперименты показали, что лазеры могут ускорять частицы. Новый прототип способен разогнать частицы до 94% от скорости света. На самое важное, что это первый диэлектрический лазерный ускоритель на чипе.

Данное устройство может найти применение в медицине и научных исследованиях.