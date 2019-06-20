Учёные пожаловались на отказы космонавтов сдавать сперму

Научные исследования проводятся на Международной космической станции (МКС), которая находится на орбите Земли на высоте 408 км. Чтобы провести полноценный анализ, учёным необходима сперма космонавтов до их полёта на станцию, во время пребывания там и после. Но космонавты не соглашаются участвовать в сдаче биоматериала на МКС.

Как рассказала представительница РАН, это предложение вызывает у космонавтов «улыбку и неприятие». Однако такие исследования очень важны, ведь возможность продолжения рода — одно из важнейших условий колонизации других планет. Как решить проблему, в РАН пока не рассказали.