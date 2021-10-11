Учёные: предки людей слезли с деревьев, чтобы выжить после падения астероида

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Учёные: предки людей слезли с деревьев, чтобы выжить после падения астероидаЭта катастрофа уничтожила леса
Исследователи рассказали, что 66 млн лет назад, когда астероид упал на Землю и уничтожил динозавров, ранние предки приматов и сумчатых были одними из тех, кто выжил. Они обитали на деревьях, но, похоже, что экстраординарная ситуация заставила их поменять свой образ жизни.
Учёные объединили компьютерные модели, данные об окаменелостях и информацию о живых млекопитающих. Анализ показал, что большинство выживших млекопитающих тогда не были теми, кто жил на деревьях, однако несколько древесных видов, включая предков человека, смогли адаптироваться к новым условиям. Дело в том, что из-за падения астероида было уничтожено много леса. Естественная среда обитания для наших предков была разрушена.
Исследователи считают, что поведенческая гибкость этих животных была одним из ключевых факторов, которые позволили им выжить.