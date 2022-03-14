Учёные: предки осьминогов на самом деле ещё древнее динозавров

Согласно данным, полученным в ходе недавнего исследования, предки осьминогов на самом деле жили гораздо раньше, чем когда-то считалось. Доказательством этого послужила окаменелость, возраст которой - примерно 330 миллионов лет. Найдена она была в Монтане (США), в известняковой формации Медвежье ущелье. Получается, что существовали предки осьминогов ещё до эпохи динозавров.

По ископаемому можно сказать, что у предка осьминогов было 10 конечностей (у современных осьминогов - 8), на каждой из которых было по два ряда присосок. Кроме того, проживало существо, вероятнее всего, в мелководной тропической океанской бухте.