Учёные предложили бесплатный способ борьбы с депрессией

Исследователи изучили влияние прогулок на пациентов с диагностированным депрессивным расстройством. участников исследования было 37. Их разделили на две группы: первая должна была в течение часа гулять по городу с утра, а вторая — столько же на природе. Участники постоянно заполняли опросник.

Оказалось, что у пациентов из второй группы было долгосрочное снижение негативных эмоций.