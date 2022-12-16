Наука и технологии
17:06, 16 декабря 2022
1 мин.

Учёные предложили бесплатный способ борьбы с депрессией

И простой

Психиатры из Макгиллского университета заявили, что прогулки на природе могут помочь людям с депрессивным расстройством.

Учёные предложили бесплатный способ борьбы с депрессией

Фото: Unsplash

Исследователи изучили влияние прогулок на пациентов с диагностированным депрессивным расстройством. участников исследования было 37. Их разделили на две группы: первая должна была в течение часа гулять по городу с утра, а вторая — столько же на природе. Участники постоянно заполняли опросник.

Оказалось, что у пациентов из второй группы было долгосрочное снижение негативных эмоций.

Новости партнеров
Новости партнеров