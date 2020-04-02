Учёные предложили добывать энергию для домашних устройств из магнитных полей электропроводки

Учёные в своей статье рассказали о создании специальных преобразователей электромагнитных полей в электрический ток. Основной элемент в них — многослойная тонкая пластина с постоянным магнитом на свободном конце. В состав этой пластины входят пьезоэлектрик и магнитострикционный материал, который изменяет свой объём и линейные размеры при изменении состояния намагниченности.

В переменном магнитном поле обычной электропроводки магнитострикционный материал начинает вибрировать и деформировать пластинку из пьезоэлектрика. В сети, которая подключена к устройству, начинает течь ток. Между тем происходит колебание постоянного магнита.

Учёные смогли запитать будильник на удалении в 20 сантиметров от электропроводки.