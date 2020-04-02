Наука и технологии
Сегодня 19:09
Учёные предложили добывать энергию для домашних устройств из магнитных полей электропроводки
Удалось запитать цифровой будильник
Учёные из Университета штата Пенсильвания предложили добывать энергию для домашних устройств из магнитных полей электропроводки. Им уже удалось таким образом запитать цифровой будильник.
Учёные в своей статье рассказали о создании специальных преобразователей электромагнитных полей в электрический ток. Основной элемент в них — многослойная тонкая пластина с постоянным магнитом на свободном конце. В состав этой пластины входят пьезоэлектрик и магнитострикционный материал, который изменяет свой объём и линейные размеры при изменении состояния намагниченности.
В переменном магнитном поле обычной электропроводки магнитострикционный материал начинает вибрировать и деформировать пластинку из пьезоэлектрика. В сети, которая подключена к устройству, начинает течь ток. Между тем происходит колебание постоянного магнита.
Учёные смогли запитать будильник на удалении в 20 сантиметров от электропроводки.