Наука и технологии
Сегодня 17:10
Учёные предложили генетически модифицировать космонавтов для покорения Марса
Гены крошечного существа — тихоходки — могут помочь людям
Исследователи до сих пор изучают астронавтов-близнецов Марка и Скотта Келли. Один из них провёл год на борту Международной космической станции (МКС), а второй оставался на Земле. На основе данных, полученных от испытуемых, учёные предложили необычные методы защиты от космической радиации. Это важно знать, если человечество намерено покорить Марс.
Один из исследователей рассказал в интервью, что защитить космонавтов от радиации могли бы генетические модификации. Однако учёный предлагает вмешательство не в сами гены, а в эпигеном, то есть множество молекулярных меток, регулирующих активность генов.
Также исследователь рассказал о возможности использовать другие живые организмы для улучшения характеристик человека. Учёный рассказал о том, что специализированные белки тихоходок, связывающиеся с их ДНК и защищающие существо от радиации, могут защитить и ДНК человека.
Исследователь считает, что со временем гены таких белков могут появиться у колонизаторов Марса сами собой. Но искусственное вмешательство ускорило бы процесс.