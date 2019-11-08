Учёные предложили генетически модифицировать космонавтов для покорения Марса

Один из исследователей рассказал в интервью, что защитить космонавтов от радиации могли бы генетические модификации. Однако учёный предлагает вмешательство не в сами гены, а в эпигеном, то есть множество молекулярных меток, регулирующих активность генов.

Также исследователь рассказал о возможности использовать другие живые организмы для улучшения характеристик человека. Учёный рассказал о том, что специализированные белки тихоходок, связывающиеся с их ДНК и защищающие существо от радиации, могут защитить и ДНК человека.

Исследователь считает, что со временем гены таких белков могут появиться у колонизаторов Марса сами собой. Но искусственное вмешательство ускорило бы процесс.