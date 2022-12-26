Учёные предложили использовать борщевик Сосновского против радиации

Минусом ядерной энергетики является образование радионуклидов. Ядерной промышленности нужны эффективные методы очистки воды от них.

Специалисты ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения РАН» и их коллеги из других университетов искали такой метод. Они обнаружили, что борщевик Сосновского можно использовать для создания эффективного сорбента для радиоактивных материалов.

Учёные уже создали из его биомассы наноуглеродный материал, добавив природный и технический лигнин. Эксперименты подтвердили, что новый наноуглеродный адсорбент хорошо удерживает уран. Кроме того материал способен адсорбировать микотоксин Т-2 — продукт жизнедеятельности плесневых грибов.