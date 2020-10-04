Учёные предложили использовать рыб для лечения слепоты у людей

Об этом пишет издание «Известия». Исследователи рассказали, что рыба способна отращивать утраченные части тела, в том числе сетчатку — внутреннюю оболочку глаза, которая является периферическим отделом зрительного анализатора. Отмечается, что проблемы с сетчаткой часто являются причиной слепоты.

Данио-рерио может восстановить сетчатку всего за неделю. Как объяснили учёные, химическое вещество в мозгу рыб заставляет клетки «мигрировать» в повреждённые органы и восстанавливать их.

Учёные надеются, что изучение этих механизмов поможет бороться со слепотой у человека, например, путём такого же выращивания сетчатки. Уточняется, что рыбы данио-рерио делят с человеком около 70% генов.