Учёные предложили измерять экономическое благополучие России по самогону

Глава института объяснил, что, когда у граждан становится больше экономических трудностей, они начинают переходить с дорогого алкоголя на более дешёвый нелегальный или на напитки собственного производства. То есть, по большому счёту, рост потребления самодельного алкоголя связан со снижением реальных доходов жителей страны.

По данным учёных, за последний год объёмы производства самогона в стране не выросли, равно как и продажи. Исследователи прогнозируют рост реальных доходов граждан в ближайшие месяцы.

Опрос же показал, что только 5% респондентов из российских городов с населением более 250 тысяч известны примеры изготовления самогона и домашнего вина.