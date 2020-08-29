Учёные предложили изучать микроорганизмы в атмосфере с помощью ракет

Об этом «РИА Новости» рассказал заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин. Учёные хотят исследовать земную стратосферу. Её загрязнение — очень актуальный вопрос. Исследователи работают над проектом исследования стратосферы и слоёв атмосферы до 300 километров с помощью зондирующих ракет. Пробы хотят брать на разных высотах.

Ранее учёные уже брали образцы с поверхности Международной космической станции (МКС). Бактерии, содержащиеся там, признали безопасными. Однако исследователи считают, что межпланетные полёты могут иметь риск занесения опасных чужеродных микробов в земную атмосферу.

Также на МКС проводили эксперимент с наблюдением за культурами микроорганизмов в открытом космосе. Они смогли выжить в таких условиях.