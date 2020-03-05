Учёные предложили хранить энергию в недоеденных фруктах

Конденсаторы — это устройства для накопления заряда и энергии электрического поля. Учёные давно хотят использовать в качестве таких устройств пищевые отходы, что помогло бы найти им второе применение. Опираясь на ранние исследования, связанные с арбузами и другими продуктами, инженеры смогли найти способ создать из джекфрута и дуриана ультраконденсаторы с высокими энергетическими показателями.

Учёные превратили несъеденные фрукты в аэрогель — ультралёгкий и пористый материал. Этот гель смог накапливать заряд и отдавать его. Специалисты считают этот метод применимым к созданию батарей будущего.

Стоит отметить, что свойства созданных ультраконденсаторов зависят от размера фрукта.