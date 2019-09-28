Учёные предложили наносить на упаковки соли предупреждения о её вреде

Своё заявление исследователи опубликовали в журнале Journal of Clinical Hypertension. Ведущий автор исследования заявил, что настало время для более жёсткого подхода к снижению содержания соли в пище.

«Всемирная организация здравоохранения поставила перед странами задачу сократить потребление натрия на 30% к 2025 году, а правительства и пищевая промышленность совместно работают над сокращением соли в обработанных пищевых продуктах», — говорит учёный.

Другие исследователи напоминают, что чрезмерное потребление соли является одним из факторов преждевременной смерти от инсульта или сердечных заболеваний. Также большое количество соли повышает кровяное давление.

Стоит отметить, что ранее во время Конгресса Европейского общества кардиологии другие специалисты рассказали об отсутствии значимой корреляции между потреблением соли и риском смертности и развития болезней сердца и сосудов. Они посоветовали лишь не злоупотреблять продуктом (употреблять не более шести граммов в день).