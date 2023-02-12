Учёные предложили новый способ искать ещё не открытую планету в Солнечной системе

19:29, 12 февраля 2023
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Учёные предложили новый способ искать ещё не открытую планету в Солнечной системеПо её спутникам
Некоторые учёные считают, что в Солнечной системе может находиться ещё одна неидентифицированная планета — девятая по счёту. Однако обнаружить её пока не удаётся. Авторы новой научной статьи предложили свой метод.
Фото: Pixabay
По мнению астрофизика из Гонконга Мань Хо Чань (Man Ho Chan), найти планету можно по её спутникам. Если орбита объекта проходит между поясом Койпера и облаком Оорта, то там он может захватить немало спутников. По расчётам Мань Хо Чаня, тело с массой гипотетической девятой планеты может увлечь за собой около 20 других объектов диаметром больше 140 километров.
Учёный также говорит, что возникающие приливные силы могут существенно разогревать эти спутники, поэтому их могут заметить наши инструменты.