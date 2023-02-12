Учёные предложили новый способ искать ещё не открытую планету в Солнечной системе

По мнению астрофизика из Гонконга Мань Хо Чань (Man Ho Chan), найти планету можно по её спутникам. Если орбита объекта проходит между поясом Койпера и облаком Оорта, то там он может захватить немало спутников. По расчётам Мань Хо Чаня, тело с массой гипотетической девятой планеты может увлечь за собой около 20 других объектов диаметром больше 140 километров.

Учёный также говорит, что возникающие приливные силы могут существенно разогревать эти спутники, поэтому их могут заметить наши инструменты.