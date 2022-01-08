Учёные предложили отправлять маленьких существ к далёким звёздным системам

В новом пресс-релизе профессоров Калифорнийского университета Филипа Любина и Джоэла Ротмана (Philip Lubin и Joel Rothman) сказано, что в космос следует отправлять маленьких круглых червей или тихоходок. Они могли лететь в сторону недалёких звёздных систем на маленьких космических кораблях.

«Я думаю, что наша судьба — продолжать исследования», — отметил один из учёных. «Посмотрите на историю человечества. Мы изучаем всё на всё меньших и меньших уровнях вплоть до субатомных, а также проводим исследования во всё более крупных масштабах. Такое стремление к непрерывному изучению лежит в основе того, кем мы являемся как вид».

С учёным, впрочем, не все согласны. Что касается тихоходок, то стоит учитывать, что даже они не бессмертные. Не совсем понятно, как долго они смогут выжить в космосе, а чтобы добраться до другой планеты, нужно очень много лет. Кроме того, существует этический вопрос о том, имеют ли люди право переносить жизнь в новые места.