Учёные предложили отслеживать местоположения смартфонов для борьбы с эпидемиями

В частности, исследователи рассмотрели распространение малярии и лихорадки денге. Они изучали данные смартфонов о местоположении, данные переписи населения, миграций и теоретические предположения. Каждый набор данных учёные использовали для прогнозирования очагов лихорадки денге. Оказалось, что лучше всего для предсказаний подходят геоданные со смартфонов. Благодаря им учёные смогли показать, где именно в Сингапуре появятся новые случаи болезни.

Единственное препятствие для исследователей и экспертов в области здравоохранения заключается в том, что данные о местоположении принадлежат частным компаниям.