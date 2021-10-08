Учёные предложили перейти от скотоводства к охоте в тропических лесах

Учёные оценили углеродный след охоты в тропических лесах 14 африканских и 7 южноамериканских стран. В основном там добывают млекопитающих и птиц. Охота помогает добыть ежегодно 867228 тонн мяса.

Исследователи подсчитали, что если заменить это мясо на эквивалентное количество говядины от коров, выращенных на фермах, то выбросы углекислого газа в атмосферу увеличатся. Ежегодно будет выбрасываться дополнительно 71 миллион тонн парниковых газов. Замена на курицу тоже только ухудшит ситуацию. Это значит, что охота более безопасна для природы. По крайней мере в данных регионах. В целом, и у охоты есть свои минусы — она может существенно сокращать биоразнообразие.