Учёные предложили посмотреть на чёрную дыру вблизи в виртуальной реальности

Сообщается, что исследователи использовали для модели суперкомпьютер NASA и данные наблюдений наземных и космических телескопов в различных диапазонах: инфракрасном, рентгеновском и ультрафиолетовом. Модель демонстрирует эволюцию окружения чёрной дыры за последние 500 лет в пределах трёх световых лет от неё.

Контент для виртуальной реальности назвали «Galactic Center VR». Он доступен бесплатно в магазинах Steam и Viveport VR. Так что если у вас есть гарнитура, вы можете прямо сейчас полюбоваться на модель чёрной дыры.

Отмечается, что в модели размер этого объекта увеличен в десять тысяч раз, просто для того, чтобы он был хорошо различим. Вокруг чёрной дыры двигаются 25 звезд Вольфа-Райе — они выглядят как белые точки. Другими цветами показаны потоки излучения и звёздные ветра.