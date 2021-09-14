Учёные предложили строить базы на Марсе из крови космонавтов

Учёные выяснили, что белок, получаемый из человеческой крови, в сочетании с компонентами мочи, пота или слёз может «склеить» марсианский грунт. Это позволяет создать материал, который прочнее, чем обычный бетон, и прекрасно подходит для строительства на других планетах.

Исследователи подсчитали, что за период двухлетней миссии на поверхности Марса команда из шести космонавтов может произвести более 500 килограммов такого бетона. Его можно было бы использовать в постройке марсианской базы.