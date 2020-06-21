Учёные предложили связывать астероиды для защиты от них

Исследователи считают, что опасный астероид можно привязать к другому более маленькому телу, чтобы переместить центр масс объектов и отвести угрозу от Земли. Для такого способа понадобится гигантский трос.

Конечно, учёные не могли проверить свою задумку в реальности. Они использовали компьютерную симуляцию и заявили, что она показала жизнеспособность идеи.

Но надо понимать, что у этого метода есть ограничения. Во-первых, нужен меньший астероид, во-вторых требуется больше времени для реализации идеи. Да и не до конца понятно, каким образом можно связать объекты гигантским тросом.