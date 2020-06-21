Наука и технологии
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Учёные предложили связывать астероиды для защиты от них
Нужен всего-то огромный трос
Часть существующих идей по защите от астероидов предполагает, что их надо сбивать с курса, например взрывами. Однако это может создать другие проблемы — например, непонятно, что делать, если от небесного тела отколется кусок и полетит на Землю. Теперь учёные предложили альтернативный метод — связывать астероиды для защиты от них.
Исследователи считают, что опасный астероид можно привязать к другому более маленькому телу, чтобы переместить центр масс объектов и отвести угрозу от Земли. Для такого способа понадобится гигантский трос.
Конечно, учёные не могли проверить свою задумку в реальности. Они использовали компьютерную симуляцию и заявили, что она показала жизнеспособность идеи.
Но надо понимать, что у этого метода есть ограничения. Во-первых, нужен меньший астероид, во-вторых требуется больше времени для реализации идеи. Да и не до конца понятно, каким образом можно связать объекты гигантским тросом.