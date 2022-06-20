Учёные предложили убивать муравьёв вирусами

Группа исследователей заявила, что она успешно сократила дикую популяцию завезённых во Флориду огненных муравьёв. Дело в том, что муравьи уменьшают биоразнообразие на месте. Чтобы бороться с ними, команда использовала вирус Solenopsis invicta 3.

«Лабораторные испытания показали, что вирус Solenopsis invicta 3 может быть эффективным естественным средством борьбы с его хозяином, красным завезённым огненным муравьём», — пояснили исследователи. Вирус мог бы заменить пестициды в таких местах, как детские площадки, общественные пространства и сельскохозяйственные угодья.