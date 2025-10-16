Учёные предложили «услышать» биения гравитационных волн

В 2023 году международные группы астрономов, включая американский проект NANOGrav и европейских коллег, сообщили о сильных признаках существования сверхдлинных, наногерцовых гравитационных волн. Эти волны колеблются с периодом от месяцев до лет и, возможно, рождаются при слиянии сверхмассивных чёрных дыр или появились ещё во времена Большого взрыва.

Однако пока не ясно, что именно является их источником. Чтобы это выяснить, Хидэки Асада и Сюн Ямамото из Университета Хиросаки предложили оригинальный метод. Они хотят искать в данных от пульсаров особые «биения» — ритмичные колебания, возникающие, когда две волны с близкими частотами накладываются друг на друга.

Если такие биения обнаружатся, это будет означать, что сигнал исходит не от случайного фона ранней Вселенной, а от конкретных пар чёрных дыр, вращающихся где-то поблизости.

Учёные считают, что подтверждение существования наногерцовых гравитационных волн может произойти уже в ближайшие годы.