Учёные предположили, что может сниться собакам и кошкам

Учёные предположили, что может сниться собакам и кошкамСчитается, что они видят сны так же, как люди
Дейдре Барретт, исследователь сновидений из Гарвардского университета и автор книги «Комитет сна», отмечает, что на сегодняшний день никто не проводил исследования содержания снов животных. Однако известно, например, что сны могут видеть только собаки и кошки. У рыб нет фазы быстрого сна. Пока непонятно, могут ли спать птицы. У некоторых морских млекопитающих одно полушарие мозга всегда бодрствует, даже когда другое спит, при этом фаза быстрого сна вообще отсутствует или проявляется очень странно. То есть, вероятнее всего, дельфины и тюлени снов не видят.
У кошек и собак наблюдается во время сна когнитивная активность мозга, которая очень напоминает активность мозга человека, когда он видит сны. Это не значит, правда, что эти питомцы видят сны, похожие на человеческие. К примеру, люди редко сообщают о запахах во сне, а собаки, вероятно, видят сны с запахами.
Также учёные полагают, что сны собак и кошек, как и у людей, отражают их повседневный опыт. У домашних собак сны могут включать еду, игры, любимого хозяина.
Нейробиолог Мишель Жуве ещё в конце 1970-х годов провёл эксперимент с кошками. Он повредил у них область, называемую мостом. В результате животные во время быстрого сна начали двигаться. Учёные интерпретировали эти движения как охоту на мелкую добычу. Также кошке может сниться, как она потягивается, лежит на солнце, играет.