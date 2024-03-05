Учёные предположили, что может сниться собакам и кошкам

У кошек и собак наблюдается во время сна когнитивная активность мозга, которая очень напоминает активность мозга человека, когда он видит сны. Это не значит, правда, что эти питомцы видят сны, похожие на человеческие. К примеру, люди редко сообщают о запахах во сне, а собаки, вероятно, видят сны с запахами.

Также учёные полагают, что сны собак и кошек, как и у людей, отражают их повседневный опыт. У домашних собак сны могут включать еду, игры, любимого хозяина.

Нейробиолог Мишель Жуве ещё в конце 1970-х годов провёл эксперимент с кошками. Он повредил у них область, называемую мостом. В результате животные во время быстрого сна начали двигаться. Учёные интерпретировали эти движения как охоту на мелкую добычу. Также кошке может сниться, как она потягивается, лежит на солнце, играет.