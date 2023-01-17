Учёные предположили, что обрезание защищает от рака и венерических заболеваний

16:27, 17 января 2023
1 мин.
Учёные предположили, что обрезание защищает от рака и венерических заболеванийПосле этой операции меняется микробиом
Небольшое новое исследование с участием 11 детей обнаружило доказательства того, что обрезание может изменить количество и состав бактериальных и грибковых сообществ.
Фото: Unsplash
Некоторые из бактериальных сообществ, которые сократились после обрезания, были связаны с воспалением и инфекциями, передающимися половым путём (ИППП). Предварительно это означает, что обрезание может снизить восприимчивость человека к ИППП.
Кроме того, снижалось количество анаэробных бактерий, которые считаются потенциальными предвестниками воспалительных процессов и рака.