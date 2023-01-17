Наука и технологии
16:27, 17 января 2023
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Учёные предположили, что обрезание защищает от рака и венерических заболеваний

После этой операции меняется микробиом

Небольшое новое исследование с участием 11 детей обнаружило доказательства того, что обрезание может изменить количество и состав бактериальных и грибковых сообществ.

Учёные предположили, что обрезание защищает от рака и венерических заболеваний

Фото: Unsplash

Некоторые из бактериальных сообществ, которые сократились после обрезания, были связаны с воспалением и инфекциями, передающимися половым путём (ИППП). Предварительно это означает, что обрезание может снизить восприимчивость человека к ИППП.

Кроме того, снижалось количество анаэробных бактерий, которые считаются потенциальными предвестниками воспалительных процессов и рака.

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