Учёные предрекли вымирание гепардам

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что бедственное положение животных упускается из виду из-за того, что основное внимание уделяется львам, леопардам и другим хищникам. По оценкам учёных, во всей Африке насчитывается менее 8000 гепардов. Исследователям также необходимы дополнительные оценки популяции, особенно в северной, западной и центральной Африке.

Также под угрозой находится гиеновидная собака. Учёные подчёркивают, что проблема во многом обусловлена тем, что люди не занимаются сохранением биоразнообразия.