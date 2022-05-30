Учёные предсказали «апокалипсис» с борщевиком для европейской части России

В 1940-х годах борщевик завезли с Кавказа в центральную часть России в качестве экспериментальной кормовой культуры. Однако оказалось, что растение токсично и вызывает ожоги. Сейчас люди пытаются бороться с борщевиком, ставшим сорняком, но он очень живуч и плодовит. Учёные показали, что если пустить всё на самотёк, растение устроит своего рода апокалипсис.

Исследователи разработали модель распространения борщевика. К 2040–2060 годам она прогнозирует значительный риск заражения новых территорий. Этому будет способствовать в том числе глобальное потепление. «Вывод такой, что в любом случае почти вся европейская Россия, кроме севера, окажется под риском распространения борщевика», — заявили учёные.