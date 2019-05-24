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Учёные предсказали будущее без животных, крупнее крысы

Крупные млекопитающие вымрут
Исследователи из Саутгемптонского университета в Британии изучили большое количество видов млекопитающих и птиц, их роль в экосистеме и пришли к неутешительному выводу: крупные животные скоро вымрут, оставив бразды правления мелким грызунам и птичкам.

Учёные проанализировали роль в экосистеме 15 484 видов современных млекопитающих и птиц. Они оценивали массу тела, численность потомства, площадь занимаемой территории и то, чем питаются животные. Обработка данных показала, что в ближайшие сто лет млекопитающие и птицы станут мельче. Их средняя масса тела уменьшится примерно на четверть. Вследствие этого на планете будут доминировать небольшие насекомоядные животные и птички, которые могут легко приспособиться к изменяющимся условиям: грызуны, воробьи и т.д.

Исследователи говорят, что тенденция на уменьшение размеров тела животных прослеживается уже 130 тысяч лет, но в последнее время темпы изменений ускорились.

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