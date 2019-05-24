Учёные предсказали будущее без животных, крупнее крысы

Учёные проанализировали роль в экосистеме 15 484 видов современных млекопитающих и птиц. Они оценивали массу тела, численность потомства, площадь занимаемой территории и то, чем питаются животные. Обработка данных показала, что в ближайшие сто лет млекопитающие и птицы станут мельче. Их средняя масса тела уменьшится примерно на четверть. Вследствие этого на планете будут доминировать небольшие насекомоядные животные и птички, которые могут легко приспособиться к изменяющимся условиям: грызуны, воробьи и т.д.

Исследователи говорят, что тенденция на уменьшение размеров тела животных прослеживается уже 130 тысяч лет, но в последнее время темпы изменений ускорились.