Учёные предсказали, что люди конца 21 века будут доживать до 132 лет

В новой статье, опубликованной в журнале Demographic Research, американские исследователи оценили максимальную продолжительность жизни людей к 2100 году. Учёные учитывали возможное развитие медицины и генетики к тому времени.

Авторы пришли к выводу, что к концу века некоторые люди вполне смогут доживать до 125-132 лет. Вероятность того, что человек умрёт в возрасте 126 лет будет равна 89%, а в случае со 130 годами — 13%.