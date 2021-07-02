Учёные предсказали, что люди конца 21 века будут доживать до 132 лет

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Сегодня в 16:41
Учёные предсказали, что люди конца 21 века будут доживать до 132 летСветлое будущее
На сегодняшний день лидером по продолжительности жизни является француженка Жанна Луиза Кальман, которая прожила 122 года. В среднем современные люди живут гораздо меньше. Например, в России средняя продолжительность жизни — это 70-75 лет. Учёные считают, что в будущем всё может измениться.
В новой статье, опубликованной в журнале Demographic Research, американские исследователи оценили максимальную продолжительность жизни людей к 2100 году. Учёные учитывали возможное развитие медицины и генетики к тому времени.
Авторы пришли к выводу, что к концу века некоторые люди вполне смогут доживать до 125-132 лет. Вероятность того, что человек умрёт в возрасте 126 лет будет равна 89%, а в случае со 130 годами — 13%.