Учёные предсказали худший сценарий эпидемии коронавируса

Речь идёт о коронавирусной инфекции COVID-19, вспышка которой началась в конце прошлого года в Китае. СМИ сообщают, что на сегодня общее число заразившихся превысило 100 тысяч человек. Погибших насчитывается более 3,3 тысячи.

Если распространение инфекции пойдёт по наихудшему сценарию, то число погибших может составить 68 млн человек в течение года после вспышки. В Китае жертвами станут более 12 млн человек, в США и России — по миллиону граждан. Сообщается, что пандемия вызовет потери для мировой экономики в размере $9,2 трлн.

Учёные также рассчитали благоприятный сценарий. В случае его реализации, в мире погибнут 15 млн человек. Мировой ВВП сократится на $2,3 трлн.