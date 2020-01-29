Учёные предсказали Китаю новую смертельную проблему

Исследователи из Университета Рединга, Эдинбургского университета, Метеорологической службы Великобритании и нескольких китайских институтов обнаружили, что 30-дневные периоды опасной ночной жары, наподобие той, из-за которой пострадало множество людей в Китае в 2018 году, становятся более частым событием, чем это было в доиндустриальную эпоху. Тогда такие катаклизмы происходили раз в 500 лет, теперь же — раз в 60.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав 50 млн записей дневной температуры, полученных 2400 метеостанциями по всему Китаю в период с 1961 по 2018 год.

Учёные также заявили, что в будущем должны участиться и экстремальная дневная жара, и обильные осадки, которые могут стать причиной наводнений. Причиной тому является глобальное изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов антропогенного происхождения.