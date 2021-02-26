Учёные предсказали климатические изменения в Европе

Как пишет «Коммерсант», учёные обнаружили в целом замедление системы океанических течений в Атлантике (Атлантической меридиональной циркуляции, AMOC).

Исследователи рассказали, что до конца XIX века AMOC была относительно стабильной. В 1850 году кончился небольшой ледниковый период, и океанические течения начали сокращаться. С середины XX века началось ещё более резкое ослабление.

Дело в том, что Гольфстрим переносит тёплую поверхностную воду с экватора на север и холодную глубинную воду обратно на юг. Течение транспортирует почти 20 млн кубических метров воды в секунду.

Причиной замедления Гольфстрима учёные назвали деятельность человека. В будущем этот процесс ослабления может ускорить рост уровня моря у берегов США, усилить жару и уменьшить количество осадков летом в Европе, а также установить более суровые зимы.