Учёные предсказали крах человеческой цивилизации в ближайшие десятилетия

Об исследовании кратко пишет издание Inc. Учёные пришли к выводу, что вероятность выживания цивилизации через 40 лет сократится до 10%.

Авторы работы проанализировали данные о вырубке лесов за последние десятилетия. По подсчётам учёных, если темпы вырубки останутся такими же, через 100-200 лет исчезнут все леса на планете.

Также исследователи сопоставили данные о вырубке лесов с темпами роста населения и количества используемой энергии. В итоге учёные создали статистическую модель «выживаемости человеческой цивилизации».

Модель показала, что наиболее вероятный сценарий развития, основанный на текущих параметрах потребления ресурсов, — это коллапс человечества.

«Расчёты показывают, что при сохранении фактических темпов прироста населения и потребления ресурсов, в частности использования лесов, у нас осталось несколько десятилетий до необратимого краха», ― говорят авторы исследования.