Наука и технологии
Сегодня в 14:20
Учёные предсказали обнаружение внеземной жизни в ближайшие 5-10 лет
Поможет новый космический телескоп
Осенью 2021 года должны запустить на орбиту Земли космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST). Он заменит собой знаменитый космический телескоп «Хаббл». Американские астрономы подсчитали, через сколько лет новый научный инструмент сможет обнаружить признаки внеземной жизни.
Кратко о работе учёных пишет Naked Science. По подсчётам исследователей, для наблюдений достаточной точности космическому телескопу Джеймса Уэбба потребуется пять лет. Учитывая некоторые факторы, этот срок можно увеличивать вдвое — до 10 лет.
Чтобы выяснить это, учёные использовали компьютерное моделирование. Они симулировали наблюдение за семью мини-нептунами. Телескоп искал на них аммиак, который считается наиболее вероятным признаком жизни.
Стоит отметить, что JWST расположится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Солнце.