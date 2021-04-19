Учёные предсказали обнаружение внеземной жизни в ближайшие 5-10 лет

Кратко о работе учёных пишет Naked Science. По подсчётам исследователей, для наблюдений достаточной точности космическому телескопу Джеймса Уэбба потребуется пять лет. Учитывая некоторые факторы, этот срок можно увеличивать вдвое — до 10 лет.

Чтобы выяснить это, учёные использовали компьютерное моделирование. Они симулировали наблюдение за семью мини-нептунами. Телескоп искал на них аммиак, который считается наиболее вероятным признаком жизни.

Стоит отметить, что JWST расположится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Солнце.