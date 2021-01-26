Наука и технологии
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Учёные предсказали последствия ядерной войны для Земли
Климат пострадает
Учёные из Ратгерского университета в США спрогнозировали последствия ядерной войны для климата Земли. Больше всего, по их подсчётам, пострадает экваториальная часть Тихого океана.
Исследователи смоделировали шесть сценариев боевых действий. Среди них были варианты развития событий при начале ядерной войны между США и Россией и конфликта между Индией и Пакистаном.
Из-за применения ядерного оружия возникнут масштабные пожары. Вследствие этого в верхние слои попадут миллионы тонн сажи. Это будет блокировать солнечный свет.
В итоге может случиться ядерное Ниньо, которое приведёт к тому, что осадки между Индийским и Тихим океанами не будут выпадать.
Кроме того, в Тихом океане вдоль экватора остановится подъём глубоких холодных вод. Это нарушит экосистему. Учёные предполагают, что уменьшится популяция водорослей и сократится улов рыбы.