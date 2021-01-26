Учёные предсказали последствия ядерной войны для Земли

Исследователи смоделировали шесть сценариев боевых действий. Среди них были варианты развития событий при начале ядерной войны между США и Россией и конфликта между Индией и Пакистаном.

Из-за применения ядерного оружия возникнут масштабные пожары. Вследствие этого в верхние слои попадут миллионы тонн сажи. Это будет блокировать солнечный свет.

В итоге может случиться ядерное Ниньо, которое приведёт к тому, что осадки между Индийским и Тихим океанами не будут выпадать.

Кроме того, в Тихом океане вдоль экватора остановится подъём глубоких холодных вод. Это нарушит экосистему. Учёные предполагают, что уменьшится популяция водорослей и сократится улов рыбы.