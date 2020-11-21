Учёные предсказали разделение Мадагаскара на несколько островов

Исследователи проанализировали данные и увидели, что разлом в земной коре, который отделяет Восточную Африку от остального континента, оказался сложнее по структуре, чем считалось ранее. Есть несколько линий разлома, которые протянулись от района Афар в Эфиопии до острова Мадагаскар на 600 километров.

В целом, по подсчётам учёных, скорость распада африканского континента составляет несколько миллиметров в год. Прежде чем между восточной частью Африки и остальной возникнет океан, пройдут миллионы лет. Однако скорость расширения в районе Эфиопии более высокая. Именно там произойдёт первый разрыв суши.

Мадагаскар же, по прогнозам учёных, расколется на несколько островов. Сейчас Южный Мадагаскар лежит на тектонической микроплите Лвандл, а его центральная и северная часть — на средней по величине Сомалийской тектонической плите. Эти плиты движутся в обратных направлениях.