Учёные предсказали разрушительную жару, которая затронет жизни миллиарда людей

Исследователи заявили, что в будущем тепловой стресс от экстремальной жары повлияет на жизни 1,2 млрд людей. К таким погодным аномалиям приведёт повышение глобальной температуры на три градуса, которое прогнозируется к концу столетия.

Под тепловым стрессом имелась в виду совокупность реакций организма на повышение температуры. Иногда появляются только судороги, но порой может случиться и тепловой удар.

Помимо повышения температуры, учёные обращали внимание на рост влажности. Исследователи отметили, что уже сейчас увеличилось количество самых жарких и влажных дней в году. В будущем это число только вырастет.