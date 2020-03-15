Наука и технологии
Сегодня 15:13
Учёные предсказали разрушительную жару, которая затронет жизни миллиарда людей
Её вызовет повышение глобальной температуры на три градуса
Учёные из Ратгерского университета предсказали разрушительную жару, которая затронет жизни миллиарда людей. Случится это к 2100 году.
Исследователи заявили, что в будущем тепловой стресс от экстремальной жары повлияет на жизни 1,2 млрд людей. К таким погодным аномалиям приведёт повышение глобальной температуры на три градуса, которое прогнозируется к концу столетия.
Под тепловым стрессом имелась в виду совокупность реакций организма на повышение температуры. Иногда появляются только судороги, но порой может случиться и тепловой удар.
Помимо повышения температуры, учёные обращали внимание на рост влажности. Исследователи отметили, что уже сейчас увеличилось количество самых жарких и влажных дней в году. В будущем это число только вырастет.