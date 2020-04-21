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Учёные предсказали Северному Ледовитому океану скорое лишение льда раз в году
Сейчас он покрыт льдом круглый год
Учёные предсказали Северному Ледовитому океану скорое лишение льда раз в году. Проблема может проявиться уже к 2050 году.
Исследователи из 21 университета со всего мира изучили модели для оценки состояния Северного Ледовитого океана при изменении климата. Сейчас этот океан покрыт льдом круглый год. В тёплое время года, то есть летом площадь ледяного покрова уменьшается, но не исчезает.
Учёные сопоставили результаты наблюдений для Северного Ледовитого океана с последними моделями по глобальному изменению климата. Они увидели, что наблюдаемая эволюция ледяного покрова вполне соответствует прогнозам.
В большинстве симуляций Северный Ледовитый океан впервые становится практически свободным от льда в сентябре ещё до 2050 года.