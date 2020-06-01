Учёные предсказали снижение урожая кофе из-за глобального потепления

Ранее исследователи были больше обеспокоены судьбой арабики, которая считалась менее устойчивой к колебаниям климата. Робусту же называли терпимой к жаркому климату.

Учёные под руководством Джаррода Ката (Jarrod Kath) из Университета Южного Квинсленда решили проверить влияние глобального потепления на рост и плодоношение робусты. Анализ показал, что этот сорт кофе не так уж и устойчив к изменению климата. При повышении минимальных температур воздуха в течение вегетационного сезона на один градус урожайность робусты снижалась на 14%. А если температура росла более чем на пять градусов, то падение составляло и вовсе 50%.

Исследователи пришли к выводу, что высокие температуры приносят ущерб плодоношению робусты и могут причинить вред многомиллиардной кофейной индустрии.