Учёные предсказали сокращение человеческой популяции к 2100 году

По прогнозу исследователей из Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле, в 2064 Землю будут населять 9,7 млрд человек. Затем к 2100 году популяция сократится до 8,8 млрд. В некоторых странах население и вовсе уменьшится более чем на 50%.

Учёные изучили, как менялся суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей, рождённых одной женщиной. Как оказалось, коэффициент снижается. Например, в 1950 году он составлял 4,7, а в 2017 — уже 2,4. Чтобы численность населения начала сокращаться, нужно падение коэффициента до 2,1. Учёные ожидают, что к 2100 году показатель упадёт ниже 1,7.

Причиной тому, по мнению исследователей, станет рост уровня образования женщин во всём мире и распространение средств контрацепции.