Учёные предсказали сокращение населения Земли

По различным сценариям учёных, мировое население сократится до 6-7 млрд человек к 2100 году. Основных вариантов развития событий два. Первый называется «Слишком мало, слишком поздно». В этом случае население продолжит расти до 2050 года, достигнет пика в 8,6 млрд человек, а потом начнёт падать до 7 млрд к 2100 году.

Второй сценарий «Большой скачок» учитывает, что в следующие десятилетия люди достигнут прорывов в компьютерных, медицинских и образовательных технологиях. В этом случае численность достигнет пика в 8,5 млрд около 2040 года, а потом начнёт сокращаться до 6 млрд к 2100 году.