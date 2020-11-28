Учёные предсказали сокращение «золотой осени» из-за глобального потепления

Исследователи проанализировали данные с 1948 по 2015 год по листопаду у шести видов деревьев, растущих в умеренном климате Центральной Европы. Учёные пришли к выводу, что из-за увеличения весной и летом вегетационного периода деревьев, то есть времени роста и развития растений, листья осенью начнут опадать быстрее. Увеличение же вегетационного периода связано с большим количеством углекислого газа, света и более высокими температурами. Дело в том, что при избытке этого деревья перестают хранить захваченный листьями углерод, а именно он влияет на продолжительность их жизни.

В итоге учёные рассчитали, что если к 2100 году выбросы углекислого газа останутся высокими, листья деревьев начнут опадать на 3-6 дней раньше, чем сейчас.