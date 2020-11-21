Учёные предсказали вспышки другого инфекционного заболевания из-за пандемии COVID-19

Исследование опубликовали в авторитетном научном журнале Lancet, а кратко о нём пишет РБК. Авторы работы рассказали, что пандемия COVID-19 нарушила процесс вакцинации от других заболеваний во многих странах. По состоянию на конец октября из-за задержек вакцинации в 26 странах 94 млн детей не получили прививки от кори.

Что интересно, в 2020 году наблюдалось снижение заболеваемости корью. Но это может быть лишь предвестником новых вспышек.

Многие из непривитых от кори детей живут в труднодоступных и бедных районах. Если будет расти недоедание у детей и дефицит витамина А, летальность от болезни увеличится.