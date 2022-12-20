Учёные предупредили: 2023 год будет жарче 2022-го

12:57, 20 декабря 2022
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Учёные предупредили: 2023 год будет жарче 2022-гоНо виноват в этом не только человек
Метеорологическое управление Великобритании заявило, что следующий 2023 год будет жарче 2022 года.
Фото: Unsplash
Специалисты говорят, что это будет уже 10-й год подряд, когда глобальная температура будет примерно на 1 градус выше средней. Причём виноваты в этом не только люди. На климат влияют также феномены Эль-Ниньо и Ла Нинья, то есть колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Учёные предполагают, что температура стабилизируется примерно через три года.