Учёные предупредили о большом количестве природных катастроф в будущем

Кратко о выводах учёных пишет издание «Известия». Авторы работы изучили ледяные керны Гренландии и восстановили историю изменения высотного атмосферного струйного течения в Северной Атлантике за последние 1250 лет.

Учёные пришли к выводу, что если глобальное потепление продолжится, Североатлантическое течение будет мигрировать на север. В ближайшие сорок лет его местоположение может измениться значительно. Из-за этого высотный атмосферный поток выйдет за пределы своих обычных границ.

Такие изменения чреваты увеличением экстремальных погодных явлений. Учёные отметили, что мы уже видим влияние изменения атмосферных потоков.