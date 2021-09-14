Учёные предупредили о большом количестве природных катастроф в будущем

Наука и технологии
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Учёные предупредили о большом количестве природных катастроф в будущемИз-за глобального потепления
Американские учёные заявили, что к 2060-м годам Североатлантическое атмосферное течение может начать изменяться не так, как обычно. Из-за этого резко вырастет число катастрофических природных явлений, в том числе засух, пожаров, ураганов и наводнений.
Кратко о выводах учёных пишет издание «Известия». Авторы работы изучили ледяные керны Гренландии и восстановили историю изменения высотного атмосферного струйного течения в Северной Атлантике за последние 1250 лет.
Учёные пришли к выводу, что если глобальное потепление продолжится, Североатлантическое течение будет мигрировать на север. В ближайшие сорок лет его местоположение может измениться значительно. Из-за этого высотный атмосферный поток выйдет за пределы своих обычных границ.
Такие изменения чреваты увеличением экстремальных погодных явлений. Учёные отметили, что мы уже видим влияние изменения атмосферных потоков.