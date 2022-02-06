Учёные предупредили о массовых отключениях электроэнергии

Такие блэкауты уже происходят. Так, в феврале 2021 года в штате Техас произошёл серьёзный энергетический кризис в результате трёх сильных зимних штормов.

Учёные в новой работе подсчитали, что к началу 2030-х годов потребности США в кондиционировании, вероятно, превысят энергетические мощности страны. А такие потребности вырастут из-за глобального потепления. Исследователи уточнили, что многие южные штаты удвоят потребление энергии.

Учёные предупреждают: если не произойдёт перестройка инфраструктуры, людям просто не будет хватать электроэнергии. Возникнет постоянный энергетический кризис. Отмечается, что особенно сильно он повлияет на и без того угнетённые слои населения.