Учёные предупредили о массовых отключениях электроэнергии

Наука и технологии
Сегодня в 14:42
1 мин.
Учёные предупредили о массовых отключениях электроэнергииИз-за глобального изменения климата
Учёные заявили, что сбои в электросетях могут стать нормой из-за глобального изменения климата.
Такие блэкауты уже происходят. Так, в феврале 2021 года в штате Техас произошёл серьёзный энергетический кризис в результате трёх сильных зимних штормов.
Учёные в новой работе подсчитали, что к началу 2030-х годов потребности США в кондиционировании, вероятно, превысят энергетические мощности страны. А такие потребности вырастут из-за глобального потепления. Исследователи уточнили, что многие южные штаты удвоят потребление энергии.
Учёные предупреждают: если не произойдёт перестройка инфраструктуры, людям просто не будет хватать электроэнергии. Возникнет постоянный энергетический кризис. Отмечается, что особенно сильно он повлияет на и без того угнетённые слои населения.
Источник: Futurism