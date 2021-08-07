Учёные предупредили о «метановой бомбе замедленного действия» в Сибири

Наука и технологии
Сегодня в 13:40
Учёные предупредили о «метановой бомбе замедленного действия» в СибириВсё из-за таяния вечной мерзлоты
Уже много лет климатологи говорят, что повышение средней температуры в Арктике может привести к взрыву метановой «бомбы замедленного действия» из древних залежей парниковых газов, которые оказались в ловушке во льдах. Кажется, ситуация усугубляется.
Согласно новому исследованию, спутниковые снимки севера Сибири показывают, что обширные участки известняка, которые раньше находились в ловушке вечной мерзлоты, оттаивают. При нагревании известняк начинает трескаться, и из него выходит огромное количество метана, который до сих пор был безопасно изолирован.
«Это плохие новости, если это правда», — говорят учёные.
Исследователи утверждают, что есть вероятность катастрофы, если газ продолжит высвобождаться. Метан — третий по значимости парниковый газ в атмосфере Земли. А наличие таких газов лишь повышает температуру на планете.