Учёные предупредили о «метановой бомбе замедленного действия» в Сибири

Согласно новому исследованию, спутниковые снимки севера Сибири показывают, что обширные участки известняка, которые раньше находились в ловушке вечной мерзлоты, оттаивают. При нагревании известняк начинает трескаться, и из него выходит огромное количество метана, который до сих пор был безопасно изолирован.

«Это плохие новости, если это правда», — говорят учёные.

Исследователи утверждают, что есть вероятность катастрофы, если газ продолжит высвобождаться. Метан — третий по значимости парниковый газ в атмосфере Земли. А наличие таких газов лишь повышает температуру на планете.