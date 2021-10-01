Учёные предупредили о мощных взрывах подземного газа в Сибири из-за глобального потепления

Кратер на Ямале, например, диаметром достигает 20 метров, а глубиной — более 50 метров. Помимо него существуют ещё 20 похожих кратеров. Учёные выдвигали разные версии, почему могли появиться кратеры. В итоге выбрали взрывы газа.

Учёные из Центра добычи углеводородов Сколтеха нашли доказательство этой гипотезы. Они узнали, что для взрыва нужно, чтобы были нетолстый слой вечной мерзлоты, много метана в ней и подземные резервуары холодной солёной воды вперемешку с природным газом. Из-за таяния вечной мерзлоты под действием глобального потепления образуются быстрые потоки смеси талой и подземной солёной воды. В итоге сдерживать огромное давление подземного газа не получается. Происходит взрыв.

Учёные считают: людям пока просто везло, что их не задели взрывы. При этом большая часть территории полуострова Ямал остаётся потенциально опасной.