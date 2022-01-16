Учёные предупредили о новых опасных штаммах коронавируса после «Омикрона»

Распространение по человеческой популяции даёт вирусу шанс мутировать, и «Омикрон» имеет преимущество перед своими предшественниками: он распространяется намного быстрее. Это означает, что вирус проникает в большее количество людей, в которых может развиваться дальше. Эксперты не знают, как будут выглядеть следующие варианты или как они могут повлиять на пандемию, но они говорят, что нет никакой гарантии, что вирусы будут вызывать более лёгкое заболевание или что существующие вакцины будут действовать против них.

Учёные призвали к более активной вакцинации сейчас, пока прививки всё ещё эффективны. Помимо развития в людях, коронавирус может мутировать и внутри животных, порождая новые штаммы.