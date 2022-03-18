Учёные предупредили о расколе интернета из-за «санкций» против России

Наука и технологии
Вчера в 22:03
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Учёные предупредили о расколе интернета из-за «санкций» против РоссииЭпоха общих коммуникаций могла подойти к концу
Многие техногиганты, в том числе Apple, ввели цифровые «санкции» против России. Специалисты предупредили, что отдаление рунета от общей сети может закончиться плохо.
Как отмечает 9to5mac, давление на Владимира Путина приветствуется, но учёные Массачусетского технологического института (MIT) предупреждают, что, если ситуация сохранится, это может привести к «расколу сети».
Учёные заявили, что их тревожат события, происходящие в России. Они могут привести к «расколу интернета» (или балканизированному интернету), в котором вместо единой глобальной сети появится ряд национальных или региональных сетей, которые не коммуницируют друг с другом и, возможно, даже работают с использованием несовместимых технологий.
Авторы подытожили, что это означало бы конец Интернета как единой глобальной коммуникационной технологии.