Учёные предупредили о расколе интернета из-за «санкций» против России

Как отмечает 9to5mac, давление на Владимира Путина приветствуется, но учёные Массачусетского технологического института (MIT) предупреждают, что, если ситуация сохранится, это может привести к «расколу сети».

Учёные заявили, что их тревожат события, происходящие в России. Они могут привести к «расколу интернета» (или балканизированному интернету), в котором вместо единой глобальной сети появится ряд национальных или региональных сетей, которые не коммуницируют друг с другом и, возможно, даже работают с использованием несовместимых технологий.

Авторы подытожили, что это означало бы конец Интернета как единой глобальной коммуникационной технологии.